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Перу — Боливия, результат матча 21 марта 2025, счет 3:1, 13-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Сборная Перу выиграла у Боливии и продолжает борьбу за стыковые матчи к ЧМ-2026
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В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Насьональ» в столице Перу Лиме состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Боливии. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 13-й тур
21 марта 2025, пятница. 04:30 МСК
Перу
Окончен
3 : 1
Боливия
1:0 Поло – 38'     2:0 Герреро – 45'     2:1 Терсерос – 57'     3:1 Флорес – 82'    

На 38-й минуте счёт открыл перуанский хавбек Анди Поло. На 45-й минуте нападающий Хосе Паоло Герреро удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Мигель Терсерос реализовал пенальти и сократил отставание Боливии в счёте. На 82-й минуте окончательный результат в пользу Перу установил Эдисон Флорес.

Эта победа позволила перуанцам набрать 10 очков в 13 матчах, подняться на девятое место и обострить борьбу за позволяющую сыграть в межконтинентальных стыках седьмую строчку, на которой с 13 очками находится Боливия.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

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