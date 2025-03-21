Сборная Перу выиграла у Боливии и продолжает борьбу за стыковые матчи к ЧМ-2026

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Насьональ» в столице Перу Лиме состоялся матч 13-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Перу и Боливии. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

На 38-й минуте счёт открыл перуанский хавбек Анди Поло. На 45-й минуте нападающий Хосе Паоло Герреро удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Мигель Терсерос реализовал пенальти и сократил отставание Боливии в счёте. На 82-й минуте окончательный результат в пользу Перу установил Эдисон Флорес.

Эта победа позволила перуанцам набрать 10 очков в 13 матчах, подняться на девятое место и обострить борьбу за позволяющую сыграть в межконтинентальных стыках седьмую строчку, на которой с 13 очками находится Боливия.

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