Угальде рассказал о главной сложности, с которой столкнулся в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о главной сложности, с которой столкнулся в московском клубе.

«Общение немного затруднено, потому что в России мало говорят по-английски, только по-русски. Когда мне нужно пойти к стоматологу или сделать какие-то другие дела, клуб помогает мне и предоставляет переводчика», — приводит слова Угальде Press Reader.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.