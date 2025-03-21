Мексика вышла в финал Лиги наций КОНКАКАФ, обыграв Канаду с дублем Хименеса

В ночь с 20 на 21 марта мск на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) состоялся полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными Канады и Мексики. Встреча завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0.

Успех латиноамериканской сборной принёс дубль нападающего Рауля Хименеса, который открыл счёт на первой минуте матча и удвоил его на 75-й минуте.

Этот результат вывел национальную команду Мексики в финал Лиги наций стран Северной и Центральной Америки, где она сыграет со сборной Панамы. Канадцы в матче за третье место встретятся с командой США.

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