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Форвард «Спартака» Манфред Угальде оценил жизнь в России

Форвард «Спартака» Манфред Угальде оценил жизнь в России
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей жизни в России.

«Моя жизнь в России просто отличная, я очень счастлив. Там много различных способов провести свободное время, есть хорошие рестораны, и люди очень доброжелательные. Мне там хорошо, и я чувствую себя счастливым», — приводит слова Угальде Press Reader.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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