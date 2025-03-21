Форвард «Спартака» Угальде объяснил, почему его стали чаще узнавать в Москве

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о своей узнаваемости в Москве.

«Москва — очень большой город. Там более 13 миллионов жителей, и маловероятно, что многие меня знают в лицо. Но сейчас меня стали узнавать гораздо чаще, чем раньше, из-за того, что наши команда и клуб сейчас на подъëме», — приводит слова Угальде Press Reader.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.