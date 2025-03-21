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Главный тренер сборной Испании прокомментировал ничью с Нидерландами в Лиге наций УЕФА

Главный тренер сборной Испании прокомментировал ничью с Нидерландами в Лиге наций УЕФА
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий по итогам выездного первого матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (2:2).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет

«Очень трудно всегда побеждать, особенно против такого мощного соперника. Матч развивался с большим равенством, как мы и думали. Их второй гол был серьёзной угрозой, но мы сумели преодолеть её. Игра могла склониться в любую сторону, но мы довольны тем, что сделали. Всё решится в Валенсии.

Мы провели по 20 минут в каждой половине очень хорошо. И абсолютно нормально, что у них были моменты. Нидерланды — сильный соперник, достаточно взглянуть на результаты других матчей плей-офф», — сказал де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции.

Ответная игра между Испанией и Нидерландами за выход в полуфинал Лиги наций состоится в Валенсии 23 марта.

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