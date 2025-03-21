Сегодня, 21 марта, состоятся матчи 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Расписание матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 на 21 марта:

20:00. Кипр — Сан-Марино;

22:45. Англия — Албания;

22:45. Румыния — Босния и Герцеговина;

22:45. Андорра — Латвия;

22:45. Польша — Литва;

22:45. Мальта — Финляндия.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд: 12 групп по четыре команды в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших, занявших третье место, добавится новая стадия в плей-офф — 1/16 финала.