Де ла Фуэнте высказался о голевом моменте Мораты в матче Лиги наций Нидерланды — Испания

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте по итогам выездного первого матча четвертьфинала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (2:2) отметил, что его команда могла получить значительное преимущество по ходу матча.

«У Мораты был момент после удара головой, мы могли бы вести в два мяча. Но иногда можем контролировать ситуацию, а иногда нет. Это сложный плей-офф, и нам будет нелегко в матче в Валенсии», — сказал де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции.

На девятой минуте матча Нидерланды — Испания полузащитник гостей Нико Уильямс открыл счёт. Коди Гакпо на 28-й минуте и Тейани Рейндерс на 46-й минуте принесли преимущество «оранжевым». После удаления защитника хозяев Йоррела Хато испанцы смогли отыграться на 90+3-й минуте благодаря голу Микеля Мерино. Ответная игра пройдёт в Валенсии 23 марта.

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