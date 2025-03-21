КДК РФС оштрафовал голкипера «Пари НН» Медведева за неспортивное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал голкипера «Пари Нижний Новгород» Никиту Медведева за неспортивное поведение по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1). Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Медведев сломал тумбу под мяч, ударив ногой, когда уходил с поля.

«В соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать футболиста ФК «Пари Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 60 000 рублей», — написано в заявлении.