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КДК РФС оштрафовал голкипера «Пари НН» Медведева за неспортивное поведение

КДК РФС оштрафовал голкипера «Пари НН» Медведева за неспортивное поведение
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал голкипера «Пари Нижний Новгород» Никиту Медведева за неспортивное поведение по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1). Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зотов – 72'    

Медведев сломал тумбу под мяч, ударив ногой, когда уходил с поля.

«В соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать футболиста ФК «Пари Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Никиту Медведева на 60 000 рублей», — написано в заявлении.

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