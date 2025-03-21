Определены судейские назначения на матчи 25-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 25-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Енисей» — «Нефтехимик»: Андрей Фисенко (Владивосток) – Сергей Ядров (Калининград), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Артём Петренко (Новосибирск), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Алания» — «Сокол»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«КАМАЗ» — «Тюмень»: Игорь Захаров (Казань) – Евгений Синянский (Ярославль), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Сергей Гуторенко (Москва);

«Торпедо» — «Родина»: Максим Перезва (Раменское) – Артём Перов (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Алексей Лапаптухин (Москва), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Василий Иванов (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: Станислав Матвеев (Троицк) – Максим Белокур (Владивосток), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Максим Скорочкин (Владивосток), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);

«Уфа» — «Балтика»: Инал Танашев (Нальчик) – Денис Петров (Астрахань), Михаил Кистанов (Энгельс), резервный судья – Артём Катайкин (Самара), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Сочи» — «Шинник»: Александр Машлякевич (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Богдан Головко (Волгоград), VAR – Иван Абросимов (Санкт-Петербург), AVAR – Павел Шадыханов (Москва), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);

«Чайка» — «Черноморец»: Евгений Буланов (Саранск) – Александр Павлов (Саратов), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Урал» — «Арсенал»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Александр Чекалин (Воронеж), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Иван Егоров (Москва).