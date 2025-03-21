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Сергей Козко объяснил прогресс Евгения Ставера в «Рубине»

Сергей Козко объяснил прогресс Евгения Ставера в «Рубине»
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Тренер вратарей «Рубина» Сергей Козко объяснил, как изменился голкипер Евгений Ставер после перехода в казанскую команду. К «Рубину» Ставер присоединился летом прошлого года.

«За полгода он показал хорошую динамику. Есть разница между тем, какой он пришёл, и какой он сегодня. Мы много над чем поработали. Например, он не ловил мяч на выходах в верхней точке. А сейчас Женя улучшил свою игру на выходах, ловит верхнюю точку полёта. У Жени глаза горят – он голодный до игр и тренировок», — приводит слова Козко «Спорт Бизнес Online».

Ставеру 27 лет. Ранее он выступал за такие команды, как «Енисей», «Новосибирск» и «Сибирь». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 1,2 млн. «Рубин» после 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» на выезде.

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