Де ла Фуэнте оценил дебют за Испанию 19-летнего Хёйсена вместо травмированного Кубарси

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о дебюте за национальную команду 19-летнего центрального защитника Дина Хёйсена в первом четвертьфинальном матче с Нидерландами на выезде (2:2).

«Дебют Хёйсена? Это отличная новость для испанского футбола и сборной — видеть молодого игрока, который дебютирует. Он смог выдержать давление, и я очень рад, что мы добавили нового игрока в нашу семью», — сказал де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции.

На 41-й минуте матча Нидерланды — Испания при счёте 1:1 19-летний центральный защитник английского «Борнмута» Дин Хёйсен впервые сыграл за испанскую национальную команду, выйдя на замену вместо получившего травму 18-летнего центрбека «Барселоны» Пау Кубарси.

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