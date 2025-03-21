Александр Черников оценил атмосферу в сборной России с появлением Артёма Дзюбы

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников высказался об атмосфере в национальной команде после появления нападающего Артёма Дзюбы. В среду, 19 марта, в товарищеском матче с Гренадой (5:0) Дзюба отличился и установил рекорд по голам за сборную России. На его счету 31 забитый мяч, у экс-нападающего Александра Кержакова — 30.

«Хорошая была атмосфера. Все эти дни мы серьёзно готовились к матчу с Гренадой. И Артём — не исключение. Разумеется, после игры все поздравили его с рекордом. Понимали с самого начала, что ему до этого остался один гол. Дзюба здорово реализовал свой момент. И мы очень порадовались за него.

Дзюба — весельчак (улыбается). Просто открытый человек — очень общительный, весёлый, добрый. Лично я ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый», — приводят слова Черникова «Известия».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.