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Александр Черников оценил атмосферу в сборной России с появлением Артёма Дзюбы

Александр Черников оценил атмосферу в сборной России с появлением Артёма Дзюбы
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников высказался об атмосфере в национальной команде после появления нападающего Артёма Дзюбы. В среду, 19 марта, в товарищеском матче с Гренадой (5:0) Дзюба отличился и установил рекорд по голам за сборную России. На его счету 31 забитый мяч, у экс-нападающего Александра Кержакова — 30.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Хорошая была атмосфера. Все эти дни мы серьёзно готовились к матчу с Гренадой. И Артём — не исключение. Разумеется, после игры все поздравили его с рекордом. Понимали с самого начала, что ему до этого остался один гол. Дзюба здорово реализовал свой момент. И мы очень порадовались за него.

Дзюба — весельчак (улыбается). Просто открытый человек — очень общительный, весёлый, добрый. Лично я ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый», — приводят слова Черникова «Известия».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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