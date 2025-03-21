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«В первом тайме мы едва-едва набирали обороты». Нагельсман — о матче Германии с Италией

«В первом тайме мы едва-едва набирали обороты». Нагельсман — о матче Германии с Италией
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал волевую победу в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Италии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Сборная Германии выиграла со счётом 2:1. В составе немцев отличились Тим Кляйндинст и Леон Горецка. За Италию забил Сандро Тонали.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Германия
1:0 Тонали – 9'     1:1 Кляйндинст – 49'     1:2 Горецка – 76'    

«Я доволен тем, что мы отыгрались со счёта 0:1, нам хотелось добиться побед в обеих встречах. Первый тайм был тяжёлым: мы едва-едва набирали обороты. Но немного перестроились в перерыве, и игроки, которые вышли на замену, отыграли успешно.

Леон Горецка провёл игру на высшем уровне и, на мой взгляд, стал игроком матча. Команда отдала всё ради победы», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт в Германии в воскресенье, 23 марта.

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