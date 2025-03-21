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«Тысяч 50 рублей». Игрок «Динамо» Махачкала Алибеков — о тратах в месяц

«Тысяч 50 рублей». Игрок «Динамо» Махачкала Алибеков — о тратах в месяц
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Защитник махачкалинского «Динамо Муталип Алибеков рассказал о своём отношении к деньгам. По словам футболиста, в месяц он тратит не более 50 тысяч рублей.

— Сколько тратишь в месяц?
— Тысяч 50 рублей. Но ощущаю, как всё дорожает. Когда в Дагестан приезжают туристы, сразу подскакивает ценник. Например, на квартиры. У нас ребята в «Динамо» снимают квартиры до мая-июня. После них заезжают туристы — им будут сдавать посуточно, — приводит слова Алибекова Sport24.

По состоянию на сегодняшний день махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства махачкалинцы сыграют с ЦСКА на выезде. Алибекову 27 лет, в нынешнем сезоне он провёл девять матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

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