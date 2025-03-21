Воспитанник «Реала» заменит травмированного Пау Кубарси в сборной Испании
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал имя футболиста, который будет экстренно вызван в национальную команду вместо получившего травму в выездном первом четвертьфинальном матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (2:2) 18-летнего центрального защитника «Барселоны» Пау Кубарси.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9' 1:1 Гакпо – 28' 2:1 Рейндерс – 46' 2:2 Мерино – 90+3'
Удаления: Хато – 82' / нет
Как рассказал специалист на послематчевой пресс-конференции, Кубарси в сборной Испании заменит 24-летний центрбек «Лацио» Марио Хила.
Воспитанник клубной системы мадридского «Реала» Хила выступает за римский клуб с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 34 матча за «орлов» во всех турнирах и два забитых гола.
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