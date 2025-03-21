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Черников: Замбия существенно сильнее, будет сложнее, чем с Гренадой

Черников: Замбия существенно сильнее, будет сложнее, чем с Гренадой
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Полузащитник сборной России Александр Черников поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Замбии. Встреча состоится во вторник, 25 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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«Не видел её игры, но, естественно, слышал о ней. Периодически поглядывал за результатами на Кубке Африки и африканском отборе на чемпионат мира. Поэтому слышал о Замбии. Конкретных её матчей не видел, но ясно, что она, как и большинство африканских сборных, обладает очень мощными физически игроками. Остальное, думаю, тренерский штаб с нами разберёт перед игрой. Понятно, что будет сложнее, чем с Гренадой, что Замбия существенно сильнее», — приводят слова Черникова «Известия».

Ранее 19 марта сборная России в товарищеском матче обыграла Гренаду со счётом 5:0.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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