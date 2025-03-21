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Батраков: уверен, у Антона Миранчука остался прекрасный уровень мастерства

Батраков: уверен, у Антона Миранчука остался прекрасный уровень мастерства
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о своём соотечественнике - Антоне Миранчуке, который ныне выступает за швейцарский «Сьон». Батраков выразил уверенность, что мастерство Миранчука осталось на прежнем высоком уровне.

«Пока ещё не успел потренироваться с Антоном Миранчуком. Я уверен, что у него остался такой же прекрасный уровень мастерства. Он высококлассный футболист», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, оба футболиста находятся в расположении сборной России. В ближайшее время, 25 марта, российская национальная команда сыграет с Замбией.

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