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Станислав Агкацев считает, что в России высокая конкуренция на вратарской позиции

Станислав Агкацев считает, что в России высокая конкуренция на вратарской позиции
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что в России достаточно высокая конкуренция на вратарской позиции.

«У нас высокая конкуренция на вратарской позиции в стране. В каждом клубе один из лучших игроков — вратарь. Я уверен, что у Виталия Витальевича Кафанова всегда есть больший выбор, кого вызвать в сборную России. Рад находиться среди вратарей сборной», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Станислав Агкацев — воспитанник системы футбольного клуба «Краснодар». За первую команду вратарь начал играть в 2022 году, в этом сезоне он провёл 25 матчей за «быков» во всех турнирах.

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