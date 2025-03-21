Доннарумма: во втором тайме Германия была лучше нас, мы не могли зацепиться за мяч

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Сборная Германии выиграла со счётом 2:1. В составе немцев отличились Тим Кляйндинст и Леон Горецка. За Италию забил Сандро Тонали.

«Второй гол мы могли бы и не пропускать. В целом мы сыграли хорошо, создали много моментов, но теперь надо работать ещё усерднее и попытаться исправиться в Дортмунде.

Во втором тайме сборная Германии была лучше нас. Они сильны, а мы не могли зацепиться за мяч. Очень жаль, что пропустили два гола», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт в Германии в воскресенье, 23 марта.