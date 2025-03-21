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«Суперлёгкий». Антон Миранчук оценил мяч отечественного бренда

«Суперлёгкий». Антон Миранчук оценил мяч отечественного бренда
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Футболист швейцарского «Сьона» Антон Миранчук оценил мяч отечественного бренда от компании Jogel, который использовался в товарищеском матче между сборной России и Гренады.

«Нужно привыкать к нему. Не такой, как до этого были. Суперлёгкий, мне кажется. Но при этом если поиграть им несколько матчей, потренироваться, то можно привыкнуть. Пока что сильно отличается от тех, которыми в Европе играют», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Матч между сборной России и Гренады состоялся 19 марта. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России. На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.

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