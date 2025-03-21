Спаллетти высказался о поражении Италии от Германии в матче 1/4 финала Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Сборная Германии выиграла со счётом 2:1. В составе немцев отличились Тим Кляйндинст и Леон Горецка. За Италию забил Сандро Тонали.

«Порой мы выпадали из игрового ритма, а Германия всегда действовала ровно, на одном уровне. Потом мы в нескольких ситуациях сделали неправильный выбор, за что и поплатились. Особенно в эпизоде с ответным голом, когда они отыскали свободного игрока в штрафной.

Немецкие игроки очень высокие, поэтому я и выпустил Белланову. Они хорошо играют головой. Всем известно, что мы пропускаем слишком много голов после стандартов, но мы работаем над этим», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт в Германии в воскресенье, 23 марта.