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Спаллетти высказался о поражении Италии от Германии в матче 1/4 финала Лиги наций

Спаллетти высказался о поражении Италии от Германии в матче 1/4 финала Лиги наций
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Сборная Германии выиграла со счётом 2:1. В составе немцев отличились Тим Кляйндинст и Леон Горецка. За Италию забил Сандро Тонали.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Германия
1:0 Тонали – 9'     1:1 Кляйндинст – 49'     1:2 Горецка – 76'    

«Порой мы выпадали из игрового ритма, а Германия всегда действовала ровно, на одном уровне. Потом мы в нескольких ситуациях сделали неправильный выбор, за что и поплатились. Особенно в эпизоде с ответным голом, когда они отыскали свободного игрока в штрафной.

Немецкие игроки очень высокие, поэтому я и выпустил Белланову. Они хорошо играют головой. Всем известно, что мы пропускаем слишком много голов после стандартов, но мы работаем над этим», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт в Германии в воскресенье, 23 марта.

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