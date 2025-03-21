«Вы смеётесь над футболом, что ли?!» Мостовой высказался о рекорде Дзюбы

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о рекордах Артёма Дзюбы. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол) и всего российского футбол (236 голов).

«Как можно назвать Дзюбу, если я Царь? Никак! Пока никак. У него своё какое-то прозвище может быть. Мы уже и так его распиарили. Называйте как хотите. Мне эта тема неинтересна.

И потом, что за рекорды? Почему-то когда Сашка Кержаков был, никто про этот рекорд не говорил. До Кержакова был Вовка Бесчастных, но тоже никто и слова не говорил. Да забил какому уровня сопернику. Вы смеётесь над футболом, что ли, уже?

Всё давно уже изменилось в сторону хайпа. Не видите, что ли, что происходит? Мы уже радуемся, что обыгрываем 190-ю сборную рейтинга. Все радуются и кричат. Те, кто играл 15-20 лет назад, их всех помнят, знают и в Европе, и везде», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.