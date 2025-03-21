«Не думаю, что мы такого заслуживали». Куман — о концовке матча Нидерландов с Испанией
Поделиться
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Нидерланды доигрывали матч в меньшинстве с 82-й минуты после удаления Йоррела Хато.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9' 1:1 Гакпо – 28' 2:1 Рейндерс – 46' 2:2 Мерино – 90+3'
Удаления: Хато – 82' / нет
«Это немного грустно, когда пропускаешь под конец. Не думаю, что мы такого заслуживали. Но понимаешь, когда играешь вдесятером, что будет тяжело. Как мы играли, как боролись — всё это было очень хорошо. Мы осмелились перенести в Испанию решение исхода этого противостояния. И были сильнее», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.
Ответная встреча пройдёт в Испании в воскресенье, 23 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2025
-
16:23
-
16:20
-
16:17
-
16:14
-
15:56
-
15:52
-
15:50
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:22
-
15:22
-
15:16
-
15:04
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:45
-
14:37
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
14:00
-
13:52
-
13:50
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:19
-
13:15
-
13:07
-
13:03
-
12:55
-
12:50