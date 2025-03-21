«Не думаю, что мы такого заслуживали». Куман — о концовке матча Нидерландов с Испанией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Нидерланды доигрывали матч в меньшинстве с 82-й минуты после удаления Йоррела Хато.

«Это немного грустно, когда пропускаешь под конец. Не думаю, что мы такого заслуживали. Но понимаешь, когда играешь вдесятером, что будет тяжело. Как мы играли, как боролись — всё это было очень хорошо. Мы осмелились перенести в Испанию решение исхода этого противостояния. И были сильнее», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.

Ответная встреча пройдёт в Испании в воскресенье, 23 марта.