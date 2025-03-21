Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не думаю, что мы такого заслуживали». Куман — о концовке матча Нидерландов с Испанией

«Не думаю, что мы такого заслуживали». Куман — о концовке матча Нидерландов с Испанией
Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Нидерланды доигрывали матч в меньшинстве с 82-й минуты после удаления Йоррела Хато.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Испания
0:1 Уильямс – 9'     1:1 Гакпо – 28'     2:1 Рейндерс – 46'     2:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Хато – 82' / нет

«Это немного грустно, когда пропускаешь под конец. Не думаю, что мы такого заслуживали. Но понимаешь, когда играешь вдесятером, что будет тяжело. Как мы играли, как боролись — всё это было очень хорошо. Мы осмелились перенести в Испанию решение исхода этого противостояния. И были сильнее», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.

Ответная встреча пройдёт в Испании в воскресенье, 23 марта.

Материалы по теме
Ремейк финала ЧМ-2010 — огонь! Замена Испании с Нидерландами сработала на 90+3-й минуте!
Ремейк финала ЧМ-2010 — огонь! Замена Испании с Нидерландами сработала на 90+3-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android