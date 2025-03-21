«Мы добились большой победы». Тренер Хорватии Далич — о матче с Францией в Лиге наций

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции. Команды играли на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Сборная Хорватии выиграла со счётом 2:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Анте Будимир и Иван Перишич. В начале встречи Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

«Хочу поздравить своих игроков с этим фантастическим достижением. Мы играли компактно и дисциплинированно. Даже не забив пенальти, мы не опустили руки. Мы создали много моментов, сохраняли построения в обороне, но старались не отсиживаться в защите.

Если предоставить Франции свободное пространство, она накажет тебя. Мы сделали замены в правильное время, чтобы сохранить интенсивность. Соперник имел свои моменты во втором тайме, когда мы, возможно, стали играть похуже. Мы добились большой победы, но через три дня будет уже другой матч», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт во Франции в воскресенье, 23 марта.