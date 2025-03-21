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Тренер «Рубина» Козко ответил, кто является лучшим вратарём России после Акинфеева

Тренер «Рубина» Козко ответил, кто является лучшим вратарём России после Акинфеева
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Тренер вратарей «Рубина» Сергей Козко ответил на вопрос, кто на сегодняшний день является лучшим голкипером России после вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Понятно, что лучший вратарь России – это Акинфеев. А кто идёт следом?
– Я не могу с уверенностью сказать, кто ещё выделяется. Сафонов? Сегодня он в «ПСЖ» и не всегда выходит с первых минут. Поэтому сложно оценить, — приводит слова Козко «Спорт Бизнес Online».

Игорь Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 38-летний вратарь провёл 793 матча, в которых пропустил 714 мячей. В 331 встрече футболист не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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