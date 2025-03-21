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«Крылья Советов» проведут контрольный матч 22 марта

«Крылья Советов» проведут контрольный матч 22 марта
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Самарские «Крылья Советов» в субботу, 22 марта, сыграют с казанским «Соколом» в контрольном матче. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что игра начнётся в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на клубной базе в закрытом режиме.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Игоря Осинькина набрала 19 очков за 21 матч. На первой строчке располагается «Краснодар» (46).

«Сокол» выступает в группе 4 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Сезон-2025 начнётся для команды 13 апреля выездным матчем с дзержинским «Химиком».

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