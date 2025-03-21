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Главный тренер БАТЭ высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Главный тренер БАТЭ высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
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Главный тренер белорусского БАТЭ Иван Мигаль высказался о предстоящем матче с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 22 марта. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Нас приняли здесь гостеприимно. Такие матчи — это международный опыт. У нас молодая команда, мы хотим развиваться, поэтому должны играть с такими командами, как «Зенит».

Несколько лет мы не могли попасть в еврокубки, поэтому финансовая подпитка уменьшилась. Многие игроки уехали. Хочется вернуться на свои прежние позиции», — передаёт слова Мигаля корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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