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Семак: переживаем за игроков, которые находятся в сборных, — когда они вернутся?

Семак: переживаем за игроков, которые находятся в сборных, — когда они вернутся?
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с белорусским БАТЭ. Встреча состоится завтра, 22 марта.

«Тактических задач перед игроками стоять не будет. Сейчас важно дать игровое время тем, кто получает его в меньшем количестве. Молодёжь из «Зенита-2» будет готовиться с нами к матчу, возможно, увидим кого-то на поле.

С точки зрения подготовки пауза — это минус. Мы переживаем за тех игроков, которые сейчас в расположении сборных: будут ли они играть, если будут, то сколько, когда вернутся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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