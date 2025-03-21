Семак: переживаем за игроков, которые находятся в сборных, — когда они вернутся?

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с белорусским БАТЭ. Встреча состоится завтра, 22 марта.

«Тактических задач перед игроками стоять не будет. Сейчас важно дать игровое время тем, кто получает его в меньшем количестве. Молодёжь из «Зенита-2» будет готовиться с нами к матчу, возможно, увидим кого-то на поле.

С точки зрения подготовки пауза — это минус. Мы переживаем за тех игроков, которые сейчас в расположении сборных: будут ли они играть, если будут, то сколько, когда вернутся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.