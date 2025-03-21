Семак — о поражении от «Спартака»: не стоит посыпать голову пеплом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Проигрывать всегда неприятно, но это уже история. Настроение рабочее. Абсолютно ничего не потеряно. Посыпать голову пеплом не стоит, никто не обещал, что будет легко. Впервые за семь лет проиграли «Спартаку» в чемпионате, но ничего кардинально не поменялось с точки зрения расстановки сил. Отставание от первого места у нас небольшое. Мы должны делать всё, что в наших силах. Получится ли, будем смотреть в конце сезона», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.