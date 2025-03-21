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Семак — о поражении от «Спартака»: не стоит посыпать голову пеплом

Семак — о поражении от «Спартака»: не стоит посыпать голову пеплом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Проигрывать всегда неприятно, но это уже история. Настроение рабочее. Абсолютно ничего не потеряно. Посыпать голову пеплом не стоит, никто не обещал, что будет легко. Впервые за семь лет проиграли «Спартаку» в чемпионате, но ничего кардинально не поменялось с точки зрения расстановки сил. Отставание от первого места у нас небольшое. Мы должны делать всё, что в наших силах. Получится ли, будем смотреть в конце сезона», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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