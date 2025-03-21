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Игрок «Зенита» Нино: хотим вернуться в борьбу за чемпионство

Игрок «Зенита» Нино: хотим вернуться в борьбу за чемпионство
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино высказался о продолжении борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Завтра, 22 марта, «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с белорусским БАТЭ в контрольном матче. В чемпионате России ближайшая игра «Зенита» состоится 30 марта: дома сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином».

«Очень важно вернуться на домашнее поле. Дома мы всегда сильнее и увереннее. Действительно, у нас был сложный период выездных матчей. Теперь хотим возобновить домашнюю победную серию и вернуться в борьбу за чемпионство», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» на три очка.

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