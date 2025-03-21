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Нино — о голе Мартинса: думаю, была допущена неточность при определении линий

Нино — о голе Мартинса: думаю, была допущена неточность при определении линий
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Защитник «Зенита» Нино заявил, что в моменте со вторым пропущенным голом от «Спартака» судьи допустили ошибку при определении офсайдных линий. Напомним, игра 21-го тура РПЛ состоялась 16 марта в Москве. Красно-белые обыграли сине-бело-голубых со счётом 2:1.

«Выводы после поражения от «Спартака» простые — мы должны продолжать усиленно работать, нам во многом нужно прибавлять. По поводу возможного офсайда Мартинса — видел разные стоп-кадры, картинки. Могу точно сказать, что у меня не чёрные бутсы. Думаю, была допущена неточность при определении линий», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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