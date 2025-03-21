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Нино: мой сын родился с синдромом Дауна — я учусь смотреть на мир его глазами

Нино: мой сын родился с синдромом Дауна — я учусь смотреть на мир его глазами
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Футболист «Зенита» Нино рассказал о своей личной жизни, упомянув сына.

«Сегодня отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Этот день очень много значит лично для меня. Не секрет, что мой сын родился с синдромом Дауна. Ему сейчас 11 месяцев. И его появление в моей жизни привело к тому, что я учусь быть не только отцом, но и стараться смотреть на мир его глазами. Вижу, как он счастлив, и хочу делать его ещё счастливее. Он принёс очень много радости в мою семью. Я целиком и полностью на стороне людей, которых этот синдром не обошёл стороной. Считаю, что очень важно уделять внимание этой категории людей», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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