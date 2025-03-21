Газзаев: надеюсь, в апреле будем радоваться за Овечкина, как радовались за Дзюбу

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о рекордах нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбы. Форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола (234) и сборной России (31).

«Кто бы мог сейчас побить рекорд Дзюбы — вопрос виртуальный. Пока рано говорить, кто бы это мог быть. Достижение Артёма — выдающееся! Он добился больших успехов в чемпионате России и национальной команде. Это ориентир для следующих поколений, для наших молодых игроков. Нет рекордов, которые бы не побивали. Ребята будут стремиться показать высокий уровень результативности. Поздравляю Артёма! Самое главное в футболе — гол, результативность. Не только в России, но и во всём мире мало голеадоров, которые бы били рекорды. Они реализуют усилия всей команды. Это божий дар.

Вся страна ждала, когда Дзюба побьёт рекорд, а сейчас весь мировой спорт ждёт достижения Овечкина! Надеюсь, в апреле мы будем так же радоваться за него, как радовались за Артёма», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.