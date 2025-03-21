«Спартак» поздравил с днём рождения министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Сегодня, 21 марта, Лаврову исполняется 75 лет.

«Поздравляем с 75-летием Сергея Викторовича Лаврова! Как самый верный болельщик вы всегда находите в сложном графике возможность поддержать родную команду на стадионе, участвуете в матчах с ветеранами команды, продвигая в обществе любовь к спорту. И футбол, и дипломатическая работа – это страсть, объединение людей разных национальностей в единую команду, стремление добиться максимально возможных результатов. Желаем вам крепкого здоровья и вдохновения от игры любимой команды для новых достижений!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.