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Исполняющим обязанности главного тренера «Кубани» стал Андрей Сосницкий

Исполняющим обязанности главного тренера «Кубани» стал Андрей Сосницкий
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Белорусский специалист Андрей Сосницкий стал исполняющим обязанности главного тренера краснодарской «Кубани». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Совместно с тренерским штабом в лице Аслана Гоплачева, Андрея Ещенко и Андрея Синицына Андрей Алексеевич будет готовить команду к предстоящему матчу с миасским «Торпедо».

Ранее, при Леониде Кучуке, Андрей Сосницкий дважды входил в тренерский штаб главной краевой команды. Также Андрей Алексеевич возглавлял «Кубань» в качестве главного тренера с января до середины мая 2023 года», — написано в сообщении.

Ранее «Кубань» возглавлял Вячеслав Молчанов. Команда потерпела три поражения на старте второго этапа сезона-2024/2025 Леон Второй лиги в группе «Золото» дивизиона «А» и занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице.

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