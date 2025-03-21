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Жоаозиньо — об отстранении России: почему убивают спорт только в одной стране?

Жоаозиньо — об отстранении России: почему убивают спорт только в одной стране?
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Бывший полузащитник «Краснодара», московского «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо высказался об отстранении российских команд от международных соревнований. Бразилец считает, что это по меньшей мере несправедливо.

«Это ужасно. Политика — это одно, а спорт — это другая жизнь. Нельзя это смешивать. В России подрастает много молодых перспективных футболистов, но они не могут играть за свою сборную в официальных матчах и попасть на чемпионат мира и Европы. Это нехорошо. Не знаю, почему это всё происходит, и почему убивают спорт только в одной стране, хотя по всему миру случаются разные ситуации», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Гренады, а 25-го числа встретятся с Замбией.

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