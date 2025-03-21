Перед игрой Россия — Замбия пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Перед товарищеским матчем сборных России и Замбии пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». Страшное событие произошло в Москве 22 марта 2024 года.

«Перед матчем сборных России и Замбии пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», — цитирует ТАСС сообщение департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Встреча России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Ранее 19 марта сборная России в товарищеском матче обыграла национальную команду Гренады со счётом 5:0.