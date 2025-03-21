Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перед игрой Россия — Замбия пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Перед игрой Россия — Замбия пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Комментарии

Перед товарищеским матчем сборных России и Замбии пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». Страшное событие произошло в Москве 22 марта 2024 года.

«Перед матчем сборных России и Замбии пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле», — цитирует ТАСС сообщение департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Встреча России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Ранее 19 марта сборная России в товарищеском матче обыграла национальную команду Гренады со счётом 5:0.

Материалы по теме
Белоус: нельзя трезво оценивать игру России с Гренадой, но Замбия станет для нас проверкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android