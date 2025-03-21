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Кечинов: Умяров очень вырос при Станковиче, Наиль — явный кандидат для сборной России

Кечинов: Умяров очень вырос при Станковиче, Наиль — явный кандидат для сборной России
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Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о полузащитнике московского «Спартака» Наиле Умярове.

«Я считаю, что Умяров заслуживал вызова в сборную России. На данный момент Наиль — явный кандидат, чтобы играть в национальной команде. Если раньше все болельщики и эксперты отмечали, что у него было много игры назад и поперёк без продвижения мяча вперёд и обострения, то сейчас Наиль очень сильно прибавил в этом компоненте. А также он выполняет большой объём работы, помогая обороне. Я считаю, что Умяров очень вырос при Станковиче. Пока нельзя представить опорную зону «Спартака» без Наиля, но дальше всё зависит от него. Если сбавит к себе требования и перестанет показывать тот футбол, который он демонстрирует сейчас, легко может оказаться на скамейке запасных», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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