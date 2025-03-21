ЦСКА опубликовал состав игроков, которые отправились на выездной матч с «Партизаном»
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Пресс-служба московского ЦСКА в социальных сетях опубликовала список игроков, которые отправились в Сербию на товарищеский матч с белградским «Партизаном». Встреча состоится завтра, 22 марта. Начало игры — в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Наш состав на выезд: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Мойзес, Милан Гаич, Виллиан Роша, Матвей Лукин, Келлвен, Артём Бандикян, Рифат Жемалетдинов, Кристиян Бистрович, Максим Мухин, Кирилл Глебов, Родриго Вильягра, Миралем Пьянич, Сауль Гуарирапа, Алеррандро, а также игроки нашей молодёжки Алекса Станисавлевич, Никита Савин, Алексей Бондаренко и Александр Вакулич», — написано в сообщении.
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