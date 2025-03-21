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Стогниенко объяснил, за счёт чего Германия обыграла Италию в Лиге наций

Стогниенко объяснил, за счёт чего Германия обыграла Италию в Лиге наций
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Комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко высказался о первом четвертьфинальном матче Лиги наций Италия — Германия. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды. Ответная игра состоится 23 марта.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 2
Германия
1:0 Тонали – 9'     1:1 Кляйндинст – 49'     1:2 Горецка – 76'    

«Сборная Италии довольно удачно компенсировала отсутствие ведущих фланговых футболистов Джованни Ди Лоренцо и Андреа Камбьязо, а в контратакующей игре, как и предсказывал Лучано Спаллетти, Мойзе Кин оказался не хуже Тима Кляйндинста. Так что первый тайм матча с Германией сборная Италии провела добротно, а забить могла даже ещё разок.

А вот после перерыва немцы перестроились — замены Юлиан Нагельсман сделал толковые, давление на опорную зону и защитников сборной Италии усилилось, а игра на выходах никогда не была сильнейшей стороной Джанлуиджи Доннаруммы. Германия выиграла вполне справедливо, шансы у итальянцев по-прежнему есть, но им необходимо за три дня принципиально усилить игру, а есть ли у Италии для этого ресурсы — непонятно», — сказал Стогниенко беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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