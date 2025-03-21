Стогниенко объяснил, за счёт чего Германия обыграла Италию в Лиге наций

Комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко высказался о первом четвертьфинальном матче Лиги наций Италия — Германия. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу немецкой команды. Ответная игра состоится 23 марта.

«Сборная Италии довольно удачно компенсировала отсутствие ведущих фланговых футболистов Джованни Ди Лоренцо и Андреа Камбьязо, а в контратакующей игре, как и предсказывал Лучано Спаллетти, Мойзе Кин оказался не хуже Тима Кляйндинста. Так что первый тайм матча с Германией сборная Италии провела добротно, а забить могла даже ещё разок.

А вот после перерыва немцы перестроились — замены Юлиан Нагельсман сделал толковые, давление на опорную зону и защитников сборной Италии усилилось, а игра на выходах никогда не была сильнейшей стороной Джанлуиджи Доннаруммы. Германия выиграла вполне справедливо, шансы у итальянцев по-прежнему есть, но им необходимо за три дня принципиально усилить игру, а есть ли у Италии для этого ресурсы — непонятно», — сказал Стогниенко беседе с корреспондентом «Чемпионата».