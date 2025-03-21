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Защитник «Динамо» Махачкала Алибеков: у американцев как-то всё более открыто

Защитник «Динамо» Махачкала Алибеков: у американцев как-то всё более открыто
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Футболист махачкалинского «Динамо Муталип Алибеков рассказал о разнице в менталитете между русскими и американцами. Алибеков занимался футболом в американских клубах в детстве.

— Какими тебе показались американцы?
— По сравнению с Дагестаном разница в менталитете была. У американцев как-то всё более открыто. За ручку могут в школах ходить, встречаться. Там к этому отношение спокойное. В первое время было дискомфортно, непривычно. Потом понимаешь: у них всё по-другому, — приводит слова Алибекова Sport24.

По состоянию на сегодняшний день махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства махачкалинцы сыграют с ЦСКА на выезде. Алибекову 27 лет, в нынешнем сезоне он провёл девять матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

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