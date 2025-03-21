Тренер сборной Украины Ребров прокомментировал победу в матче с Бельгией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о первом стыковом матче Лиги наций УЕФА с национальной командой Бельгии. Команды играли на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии (Испания). Сборная Украины победила со счётом 3:1.

«Во втором тайме мы прибавили в желании, в высоком прессинге, внесли определённые коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. После перерыва нам многое удалось, и я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность. Я благодарен всем болельщикам. Они поддерживали команду, благодаря этому мы переломили ход встречи», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Ответная стыковая игра пройдёт в Бельгии в воскресенье, 23 марта. Победитель двухматчевого противостояния будет выступать в следующем сезоне в Лиге А.