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Шаронов: желаю Дзюбе забить следующий гол в официальном матче за сборную

Шаронов: желаю Дзюбе забить следующий гол в официальном матче за сборную
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Российский тренер Роман Шаронов высказался о товарищеских матчах сборной России с Гренадой и Замбией. В среду, 19 марта, россияне разгромили Гренаду со счётом 5:0. Встреча с Замбией состоится 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, по матчу с Гренадой нельзя оценивать игру сборной России. Хотелось бы посмотреть на нашу национальную команду на другом уровне, чтобы сделать какие-то выводы. Хочу пожелать Артёму Дзюбе забить следующий гол в официальном матче за сборную. Надеюсь, у него это получится.

Замбия — не тот соперник, по которому можно будет оценивать игру сборной России. У меня мало информации о замбийцах, но это не самая сильная африканская команда», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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