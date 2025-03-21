Шаронов: желаю Дзюбе забить следующий гол в официальном матче за сборную

Российский тренер Роман Шаронов высказался о товарищеских матчах сборной России с Гренадой и Замбией. В среду, 19 марта, россияне разгромили Гренаду со счётом 5:0. Встреча с Замбией состоится 25 марта.

«Конечно, по матчу с Гренадой нельзя оценивать игру сборной России. Хотелось бы посмотреть на нашу национальную команду на другом уровне, чтобы сделать какие-то выводы. Хочу пожелать Артёму Дзюбе забить следующий гол в официальном матче за сборную. Надеюсь, у него это получится.

Замбия — не тот соперник, по которому можно будет оценивать игру сборной России. У меня мало информации о замбийцах, но это не самая сильная африканская команда», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.