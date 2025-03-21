Тренер Дании — о матче с Португалией: недоволен тем, что мы не забили второй гол

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал победу своей национальной команды в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с Португалией. Игра состоялась 20 марта в Дании. Хозяева добыли победу с минимальным счётом 1:0. Ответная встреча пройдёт 23 марта в Португалии.

«Прежде всего хочу сказать, что сегодня на «Паркене» снова царила невероятная атмосфера. Поддержка такого стадиона и таких болельщиков – это большой подарок. Это очень помогает нам! Мы хотели показать храбрость и энергию, и я думаю, что игроки вышли на поле именно с этим. Они идеально выполнили наш план.

Немного недоволен тем, что мы не забили второй гол. Потому что я думаю, что мы заслужили его сегодня. И вы знаете, что в таких матчах нужно использовать все свои шансы. Так что я бы хотел забить ещё один гол», – цитирует Римера официальный сайт УЕФА.