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Тренер Дании — о матче с Португалией: недоволен тем, что мы не забили второй гол

Тренер Дании — о матче с Португалией: недоволен тем, что мы не забили второй гол
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Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал победу своей национальной команды в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с Португалией. Игра состоялась 20 марта в Дании. Хозяева добыли победу с минимальным счётом 1:0. Ответная встреча пройдёт 23 марта в Португалии.

«Прежде всего хочу сказать, что сегодня на «Паркене» снова царила невероятная атмосфера. Поддержка такого стадиона и таких болельщиков – это большой подарок. Это очень помогает нам! Мы хотели показать храбрость и энергию, и я думаю, что игроки вышли на поле именно с этим. Они идеально выполнили наш план.

Немного недоволен тем, что мы не забили второй гол. Потому что я думаю, что мы заслужили его сегодня. И вы знаете, что в таких матчах нужно использовать все свои шансы. Так что я бы хотел забить ещё один гол», – цитирует Римера официальный сайт УЕФА.

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