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Тренер сборной Португалии: игра с Данией — наш худший матч за последнее время

Тренер сборной Португалии: игра с Данией — наш худший матч за последнее время
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал неожиданное поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с Данией. Игра состоялась накануне в Дании и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Ответный матч запланирован на 23 марта.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Дания
Окончен
1 : 0
Португалия
1:0 Хойлунд – 78'    

«Думаю, что это худший матч, который мы провели за последнее время. На «Паркене» была фантастическая атмосфера. Дания была просто лучше нас во всех аспектах. Они выполнили свой игровой план, потому что мы им это позволили. Нам не хватало ритма и не удавалось контролировать мяч, так что нам нужно во многом прибавить», — приводит слова Роберто Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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