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Жоаозиньо оценил перспективы «Краснодара» на победу в РПЛ

Жоаозиньо оценил перспективы «Краснодара» на победу в РПЛ
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Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо оценил перспективы чёрно-зелёных на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

— «Краснодар» сейчас идёт на первом месте. Как думаешь, сможет ли он стать чемпионом?
— Это однозначно возможно в этом сезоне. У «Краснодара» сейчас хорошая команда, хороший тренер. Может, команда показывает чуть другой футбол, но все заряжены на победу. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом. Буду болеть за это, — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.

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