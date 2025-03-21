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В «Пари НН» рассказали, когда Константин Марадишвили вернётся к тренировкам в общей группе

В «Пари НН» рассказали, когда Константин Марадишвили вернётся к тренировкам в общей группе
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда полузащитник команды Константин Марадишвили вернётся к тренировкам в общей группе. Отметим, что в нынешнем сезоне Марадишвили ещё не играл.

— Восстановление Кости проходит в плановом режиме. Надеемся, что к возобновлению сезона после паузы на сборные он вернётся к тренировкам с общей группой.

— Есть ли вероятность увидеть Константина на поле в нынешнем сезоне?
— Мы этого очень хотим. Сейчас всё будет зависеть от самого Кости и от того, как его организм будет восстанавливаться, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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