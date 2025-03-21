Вячеслав Чанов: не ожидал, что Кисляк будет так прогрессировать в ЦСКА

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Честно говоря, я сам не ожидал, что Кисляк так будет прогрессировать в ЦСКА. Я помню его дебютный гол за армейцев в матче с «Оренбургом», а теперь у него появляются стабильность и уверенность. Незаменимых людей нет, но Матвей однозначно вносит огромный вклад в игру ЦСКА. У Кисляка виден рост, а это самое важное. Ведь не очень хорошо, когда человек остаётся на одном месте», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Матвей Кисляк провёл 14 матчей и забил один мяч. Также на его счету семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.