Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Албания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Чанов: не ожидал, что Кисляк будет так прогрессировать в ЦСКА

Вячеслав Чанов: не ожидал, что Кисляк будет так прогрессировать в ЦСКА
Комментарии

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Честно говоря, я сам не ожидал, что Кисляк так будет прогрессировать в ЦСКА. Я помню его дебютный гол за армейцев в матче с «Оренбургом», а теперь у него появляются стабильность и уверенность. Незаменимых людей нет, но Матвей однозначно вносит огромный вклад в игру ЦСКА. У Кисляка виден рост, а это самое важное. Ведь не очень хорошо, когда человек остаётся на одном месте», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Матвей Кисляк провёл 14 матчей и забил один мяч. Также на его счету семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
«Из ЦСКА меня просто выбросили». Выходец из села рвётся в сборную России
Эксклюзив
«Из ЦСКА меня просто выбросили». Выходец из села рвётся в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android