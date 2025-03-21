Евгений Латышонок — о борьбе за титул: «Зенит» списывают? Пускай списывают

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что сине-бело-голубые продолжат сражаться за победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

«Положение «Зенита» в чемпионской гонке? Понятно, проиграли «Спартаку», теперь же надо спокойно набирать свои очки и ждать, что соперники потеряют. Конечно, «Зенит» ещё в гонке. Нас чуть ли не списали? Пускай списывают», — приводит слова Латышонка Sport24.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. «Зенит» выигрывал Российскую Премьер-Лигу шесть раз подряд за последние шесть лет и ни разу не уступал в борьбе за чемпионство под руководством главного тренера Сергея Семака, который возглавляет команду с 2018 года.